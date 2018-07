Protest vor Ingo Eßers Privathaus und Rathaus geplant Letzte Aktualisierung: 5. Juli 2018, 17:11 Uhr

Kreuzau. Bürger aus Obermaubach planen am Sonntag eine Demonstration vor dem Haus von Kreuzaus Bürgermeister Ingo Eßer (CDU). Das bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage. Ob die Demo genehmigt wird, entscheidet die Polizei am Donnerstag, teilte Sprecherin Ingrid Königs mit.