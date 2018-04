Begnadete Körper und rheinischer Frohsinn

Biggi Wanninger ist am 21. Mai 1955 geboren. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau und einem Pädagogikstudium studierte sie Schauspielerei und Gesang in Köln. Seit 1999 ist sie Präsidentin der Kölner Stunksitzung. Unter dem Motto „Stimmung bleibt“ ist Wanninger mit ihren Stunk-Kollegen am Donnerstag, 3. Mai, zu Gast im Haus der Stadt in Düren, Stefan-Schwer-Straße 4. Die Vorstellungen beginnt um 20 Uhr. Das Publikum erwartet drei Stunden lang schmutziges Kabarett, rheinischer Frohsinn der dreckigen Art, begnadigte Körper, sentimentaler Mist und sinnlose Wortkaskaden

Eintrittskarten für „Stunk unplugged“ gibt es zum Preis von 25 Euro im „Komm“-Zentrum, Telefon 02421/189204, und im iPunkt am Markt, Telefon 02421/252525