Düren.

In einem Punkt sind Mustafa Yeter, Necdet Cebeci, Nurallah Celik und Tuna Isik sich einig. „Das Zusammenleben zwischen den verschiedenen Religionen und Kulturen funktioniert in Düren gut“, sagt Nurallah Celik, Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Düren. „Ich glaube sogar, es funktioniert besser als in anderen Städten.“