Der jüngste Trainer der Volleyballbundesliga

Tomi Tiilikainen ist 29 Jahre alt und seit dieser Saison Trainer der SWD Powervolleys. Er ist der jüngste Trainer der Liga und musste seine Volleyball-Karriere verletzungsbedingt beenden. Mit Anfang 20 war er Trainer geworden. In Finnland wurde Tiilikainen mit Kokkolan Tiikerit, einem Team, das er in seinem ersten Jahr vor dem Abstieg gerettet hatte, drei Mal Meister in vier Jahren.

Das erste Heimspiel der Powervolleys im neuen Jahr findet am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr in der Arena Kreis Düren an der Nippesstraße statt. Gegner ist der TV Rottenburg. Tickets für sieben und zehn Euro gibt es an der Tageskasse.