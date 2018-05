Düren - Posaunist mit Hang zur Perfektion: Renold Quade

Düren.

Eigentlich ist Renold Quade in Sachen Musik ein Spätzünder. Er war immerhin schon 14 Jahre alt, als seine Musiklehrerin am Wirteltor-Gymnasium seinen Eltern gesagt hat „Der Junge muss ein Instrument lernen.“ Und das Passende hatte sie auch parat: Der Junge sollte Posaune lernen. Und genau so ist es auch gekommen.