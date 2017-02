Diese Kreuzungen im Kreisgebiet sind besonders gefährlich

Elf Unfallhäufungsstellen listet die Polizei in ihrer Verkehrsstatistik für 2016 auf. In Düren sind es die Kreuzungen Bonner Straße/Oberstraße, Euskirchener Straße/Römerstraße sowie Schenkelstraße/August-Klotz-Straße. Weiterer Unfallschwerpunkt ist die Josef-Schregel-Straße im Bereich des Langemarkparks. In Jülich ist es die Kreuzung Kölnstraße/Poststraße/Schlossstraße, in Hürtgenwald die B 399/K 31, in Nideggen die L 11, in Bettenhoven die L 12/L 213, in Titz die L 226 und in Aldenhoven die L 136.

Einen Anstieg verzeichnet die Polizei bei den Schulwegunfällen von 13 auf 17 Fälle. Die Zahl der leicht verletzten Kinder ist von 11 auf 23 angestiegen – Ursache dafür war ein Schulbus, der in einen Unfall verwickelt war, in dem sich mehrere Kinder befanden.

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Unfälle bei Rad- und Pedelecfahrern. Das führt die Polizei unter anderem auf Kontrollen bei Radfahrern und Pedelec-Schulungen für Senioren zurück. Ein 23-jähriger Radfahrer ist in 2016 tödlich verunglückt – Ende September 2016 in Jülich.