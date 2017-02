Poesie und Eleganz: Max Goldt liest am 16. März im „Komm“

Düren. Der Autor Max Goldt liest am Donnerstag, 16. März, ab 20 Uhr im „Komm“.

„Dass Max Goldts Werk sehr komisch ist, weiß ja nun jeder gute Mensch zwischen Passau und Flensburg. Dass es aber, liest man genau, zum am feinsten Gearbeiteten gehört, was unsere Literatur zu bieten hat, dass es wahre Wunder an Eleganz und Poesie enthält und dass sich hinter seinen trügerischen Gedankenfluchten die genaueste Komposition und eine blendend helle moralische Intelligenz verbergen, entgeht noch immer vielen, die nur aufs Lachen und auf Pointen aus sind. Max Goldt gehört gelesen, gerühmt und ausgezeichnet“, sagt Daniel Kehlmann über den Autor.

„Max Goldt schreibt heute das schönste Deutsch aller jüngeren Autoren. (...) Die Heiterkeit und Stille, die diese Sprache ihren Lesern schenkt, liegt nicht nur im Humor; ebenso in einem freundlichen Abstandnehmen von den Aufdringlichkeiten einer Wirklichkeit, an der man sich besser seitlich vorbeidrückt“, heißt es bei Gustav Seibt. Die Karten kosten 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro.