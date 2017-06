Düren.

Scott Hamilton gilt als einer der besten Tenorsaxophonisten weltweit. Am Freitagabend war der Amerikaner – gemeinsam mit dem Kölner Martin Sasse Trio – zu Gast in der Kulturfabrik Becker und Funck. Vor ausverkauftem Haus spielten die Musiker, die sich in dieser Formation „Scott Hamilton European Quartet“ nennen, Jazz-Standards und traditionelle Jazzmusik mit Elementen von Swing und Bebop. Für ihr überaus virtuoses Spiel erhielten die Musiker viel Zwischen- und einen gewaltigen Schlussapplaus.