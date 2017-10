Pfefferspray gesprüht und Geldbörse entrissen Letzte Aktualisierung: 12. Oktober 2017, 13:14 Uhr

Merzenich. Am Mittwochabend wurde eine 46-jährige Frau auf der Rather Straße in Merzenich beraubt. Eine bislang unbekannte Person sprühte ihr völlig unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und entriss ihre Geldbörse. Die Polizei bittet um Hinweise.