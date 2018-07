Düren - Pfarrer tauft die B56n zur Eröffnung „Geduldsfaden“

Düren.

„Gelbkappen“ nannte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) zwei Bürger in der Menge. Er meinte es aber kein bisschen despektierlich, sondern sprach ihnen Dank aus. Auf ihrer hellen Kopfbedeckung stand in schwarzen Lettern „B56n“ – denn der südliche Teilabschnitt wurde am Donnerstag an der Kreuzung zur Kölner Landstraße mit Dutzenden Teilnehmern offiziell eröffnet.