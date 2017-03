Hürtgenwald.

Pfarrer Georg Neuenhofer geht am 1. April in den Ruhestand – bleibt aber weiterhin in „seinen“ Gemeinden aktiv. Der 76-Jährige wird nach wie vor im Geyer Pfarrhaus wohnen und auch seelsorgerische Aufgaben in Gey, Hürtgen und Großhau übernehmen.