Düren.

„Gemeinsam sind wir stark“ steht auf der Fahne, die der kleine Junge von der Grundschule Merken trägt. „Gemeinsam sind wir stark“ – so könnte auch das Motto des 19. Peter- und Paul-Laufes heißen, der am Freitag mehr als 1500 Menschen, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Behinderte und Nichtbehinderte, Dicke und Dünne, Sportliche und Unsportliche ins Leichtathletik-Stadion des Dürener Turnvereins (DTV) an der Dr.-Overhues-Allee gelockt hat.