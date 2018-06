Düren - Peter- und Paul-Lauf zieht wieder zahlreiche Sportler an

Düren. Beim 20. Peter- und Paul-Lauf sind am Freitag wieder Hunderte Läufer an den Start gegangen. Kinder, Erwachsene und Senioren haben ihre Turnschuhe für die gute Sache geschnürt. Jeder, der Lust und Zeit hat, kann beim Peter- und Paul-Lauf mitmachen und seine Runden drehen – egal, ob schnell, langsam, zu Fuß, mit Kinderwagen oder Rollstuhl.

Mit ihren Runden unterstützen sie „Running for Kids“ von Peter Borsdorff, der sich mit seiner Benefizaktion auf die zwei Millionen-Marke zubewegt. Und natürlich war auch Bürgermeister Paul Larue, der zweite Namensgeber des Laufes, mit am Start.

Noch am Abend des 20. Laufes unterstützt Peter Borsdorff 31 Einrichtungen, Vereine und Institutionen aus der Region mit jeweils 500 Euro unterstützt, außerdem gibt es größere Spenden für „besondere Fälle“. In der Nacht wird Borsdorff das Geld aus den vielen aufgestellten Dosen und die Sponsorengelder zählen. Wie viel Geld Borsdorff für Kinder mit Beeinträchtigungen aus der Region eingenommen hat, das erfahren die Unterstützer am Samstagmorgen.