Düren.

Am vergangenen Freitag hat Peter Prumbach den wohl größten Auftritt in seiner zugegeben noch ziemlich jungen Karriere gehabt. Der 15-jährige Schüler des Stiftischen Gymnasiums ist sozusagen als Vorgruppe der Kölner Kultband „Räuber“ vor 750 Menschen im Festzelt in Gürzenich aufgetreten.