Ein „Wahnsinns-Tag“ für „Running for Kids“

Für Peter Borsdorff und seine Aktion „Running for Kids“ war der Samstag ein „Wahnsinns-Tag“. Neben den 20.000 Euro für den kleinen Ole hat der „Läufer mit der Sammelbüchse“ am Samstag weitere 12.000 Euro übergeben.

Über jeweils 750 Euro freuten sich die vier Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt „Lollypop“ in Nord-Düren, „Lärchenhof“ in Merken, St. Brigida in Rölsdorf, „Eiswiese“ in Düren, die „Kleine Offene Tür“ der Awo in Düren und die Flüchtlingshilfe „Welcome“ in Kreuzau. Außerdem spendete Borsdorff an die Kindergärten „Tabaluga“ in Düren-Ost, „Krümelhof“ in Birkesdorf, „Pusteblume“ in Nord-Düren, „Wibbelstetz“ in Düren-Ost, St. Joachim in Nord-Düren, „Knirpsenland“ in Kelz, St. Martinus in Merode, St. Martin in Kreuzau, St. Ursula in Monschau und „Im Eschfeld 24“ in Düren.