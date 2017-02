Larue tritt nach dem Abitur in die CDU ein

Paul Larue, 60, machte 1975 am Dürener Wirteltor-Gymnasium Abitur und studierte anschließend in Köln und Bonn Geschichte, katholische Religion und Erziehungswissenschaft. Das Staatsexamen legte er in Köln ab.

Bevor er 1999 Bürgermeister wurde, leitete er 15 Jahre das Katholische Bildungswerk der Region Düren im Bistum Aachen. Larue trat nach dem Abitur in die CDU ein, 1989 wurde er Ratsmitglied. Von 1994 bis 1999 war Larue Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion.

Der Niederauer ist Präsidiumsmitglied des Deutschen Städtetages. Larue ist seit 1979 verheiratet, hat drei Kinder und vier Enkel.