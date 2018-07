Düren.

Training? Fehlanzeige! „Wir haben sonst immer trainiert, aber in diesem Jahr hat das irgendwie nicht geklappt. Keine Ahnung, was da los war.“ Oliver Kuck lächelt. Der gebürtige Geyer, der mittlerweile mit seiner Familie in Ober-Hilbersheim bei Bingen lebt, muss irgendwie ein Kirschkern-Weitspuck-Gen in sich tragen – und seine Frau und die beiden Söhne übrigens auch.