Ohne Führerschein Unfall gebaut: Jugendlicher flüchtet

Niederzier.

Alkohol am Steuer, Fahrerflucht, 3000 Euro Sachschaden und weitergehende Ermittlungen - das steht am Ende eines Polizeieinsatzes, der in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz „Neue Mitte“ in Niederzier notwendig wurde. Die Polizei war alarmiert worden, weil ein Fahrzeug gegen einen Gebäudestützpfeiler gefahren war.