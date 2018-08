Obermaubach.

Bereits im vergangenen Jahr köpfte Robert Schmitz nach dem siebten Schlag den Stoffhahn mit einem Säbel. Er setzte sich mit seiner guten Treffsicherheit durch. „Mir war es wichtig, in die Fußspuren meines Vaters zu treten. Dieser war auch Hahnenkönig im Dorf. Damit erhalte ich die Tradition in Obermaubach und in der Familie“, sagte Robert Schmitz.