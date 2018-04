Düren.

Der Nordpark hat sich am Samstag in eine Freiluft-Arena für Sportbegeisterte verwandelt. Auf dem Programm standen unter anderem mit dem Nordparklauf, einem Fußballturnier für Kinder und einer Spielolympiade gleich mehrere Disziplinen. Etwa 600 Bewohner des Stadtquartiers beteiligten sich an der zweiten Auflage des Nord-Dürener Sportfestes, etwa die Hälfte waren Kinder und Jugendliche.