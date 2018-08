Nörvenich.

Das alte Handwerk der Müller hat in Nörvenich eine lange Tradition, gleich zwei Mühlen hat es früher in der Gemeinde am Neffelbach gegeben – die Untere und die Obere Mühle. Die Untere Mühle wurde im 14. Jahrhundert zum ersten Mal urkundlich erwähnt, die Obere 1822. Heute gibt es keine Mühle mehr in Nörvenich, sehr wohl aber seit wenigen Tagen ein Mühlendenkmal, das an die alte Tradition erinnert.