Hier kann für Nils gespendet werden

Peter Borsdorff ist in der Region bekannt als der „Läufer mit der Sammelbüchse“. In mehr als 20 Jahren hat der Dürener fast 1,6 Millionen Euro an Spenden zusammengetragen. Borsdorff nimmt an Volksläufen teil und setzt darauf, dass ihm die Zuschauer Geld in seine extra präparierte Sammelbüchse werfen.



Wer für Nils Eschweiler spenden möchte, kann das über das offizielle „Running for Kids“-Spendenkonto von Borsdorff machen. IBAN: DE78395501100000542100. Kennwort: „4 Pfoten für Nils“.