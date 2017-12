Nideggen - Nideggener Adventstreffen wird jetzt schon zur Erfolgsgeschichte

Nideggen.

Werbefotos und -filme vom Nideggener Adventstreff auf dem historischen Marktplatz sollten – so der Rat der Veranstalter – in der Dämmerung oder am Abend geschossen werden. Der Adventsmarkt ist im zweiten Jahr unter der Regie der Geschäftsgemeinschaft Nideggen (GGN) schon zu einem echten Treffpunkt für alle Generationen geworden mit der Ambition, zu einem traditionellen Fest vor Weihnachten zu werden.