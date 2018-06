Düren.

Das Wasserrad gleich neben der Pleußmühle an der August-Klotz-Straße in Düren ist marode. So marode, dass die Statik des Rades nicht länger gewährleistet und eine Renovierung nicht möglich ist. Das Rad soll abgerissen und durch eine sogenannten „Wasserkraftschnecke“ ersetzt werden. Insgesamt sollen rund 250.000 Euro investiert werden. Aber dazu später mehr.