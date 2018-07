Düren - „Nicht auf dem Weg stehen bleiben“: Hauptschulzeugnisse vergeben

Düren.

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist manchmal holprig. Einige junge Leute finden auf Anhieb nicht die richtige Bahn, andere werden wegen mehr oder minder schwerer Ereignisse aus selbiger geworfen. Für alle die, die Probleme beim Eintritt in das Arbeitsleben haben, bietet die gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Lowtec Hilfe im Verbund mit anderen Einrichtungen Hilfen an.