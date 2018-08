Düren - Neuzugänge bei den SWD Powervolleys sind angriffslustig

Zum Saisonstart am 18. Oktober nach Berlin

Das Team in der Übersicht: Michael Andrei, Tim Broshog, Lukas Maase (Mittelblocker); Irvan Brahr, Lucas Coleman, Florian Lacassie (Außenangreifer); Daniel Ford, Tomas Kocian (Zuspieler), Sebastian Gevert, Romans Sauss, Rudy Schneider (Diagonalspieler); Jordan Or (Libero).

Ihr erstes Spiel der neuen Saison bestreiten die Powervolleys am Donnerstag, 18. Oktober, in Berlin gegen die Berlin Recycling Volleys. Das erste Heimspiel in der Arena Kreis Düren findet am Mittwoch, 31. Oktober, 19 Uhr, statt. Gegner sind die Netzhoppers aus Königs Wus-terhausen.

Eine Dauerkarte für alle Bundesligaspiele kostet 90 Euro (ermäßigt 50). Einzeltickets gibt es für zwölf und neun Euro. Karten sind unter anderem in der Geschäftsstelle der Powervolleys, Altenteich 4, (montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr) erhältlich.

www.swd-powervolleys.de