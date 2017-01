Dürener Vereine bekommen einen Korb

Die Stadt bittet traditionell auch die Vereine zum Neujahrsempfang. Am Dienstagabend kamen rund 400 Gäste ins Schloss Burgau. Bürgermeister Larue gab ihnen einen Korb. Natürlich nur im übertragenen Sinn. Es gab einen Einkaufskorb, ein neues Präsent der Stadt, das auch dafür stehen soll, das ein oder andere Mal in den Dürener Geschäften statt im Internet einzukaufen. „Wir wollen auch in Zukunft Einkaufsstadt zwischen Aachen und Köln blieben“, rief Larue den Gästen zu.