Düren.

„Wir stehen nach Jahren der Haushaltskonsolidierung zwar wieder auf solidem Grund, aber auch in Düren wachsen die Bäume nicht in den Himmel“, betonte Bürgermeister Paul Larue (CDU) am Mittwoch beim traditionellen Neujahrsempfang für Behörden, Institutionen, Industrie und Handwerk im Rathaus.