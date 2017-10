Neues Programm für frühkindliche Bildung

Kreis Düren. Der Kreis Düren nimmt am Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend teil.

Seit Anfang des Montags werden bis Ende 2020 in der Region niedrigschwellige Angebote gefördert, die Zugangshürden abbauen und den Einstieg in die Kindertagesbetreuung erleichtern, damit möglichst alle Kinder vom System der frühkindlichen Bildung und Betreuung profitieren können. Aus Berlin werden dafür 150.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wird das Programm in den vier Familienzentren „Regenbogen“ in Aldenhoven, „Die kleinen Strolche“ in Jülich, „St. Heribert“ in Kreuzau und „Nelly-Pütz“ in Niederzier verortet. In diesen „Anker-Kitas“ gibt es dann eine Fachkraft für den Kita-Einstieg, die für die Umsetzung der Angebote im Sozialraum verantwortlich ist. Sie ist Ansprechpartner für die Eltern und entwickelt die interkulturelle Elternarbeit. Bei einem Frühstück können sich Eltern dort künftig kennenlernen, austauschen und über Bildungs- und Förderangebote informieren. Ehrenamtliche Lotsen unterstützen die Fachkraft. Aufgabe einer Koordinations- und Netzwerk-stelle ist es, die Angebote in einer Region effektiv abzustimmen.

Zuständig für das Projekt im Kreishaus Düren ist das Amt für Demografie, Kinder, Jugend, Familie und Senioren. Zudem sind das Amt für Schule, Bildung und Integration des Kreises Düren und als freier Träger das Katholische Forum für Erwachsenen- und Familienbildung Düren-Eifel mit im Boot. Weitere Infos gibt es bei Elke Ricken-Melchert, Telefon 02421/221109 oder per E-Mail an e.ricken-melchert@kreis-dueren.de.