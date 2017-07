Neues Pflaster: Die Arbeiten auf dem Dürener Markt gehen voran

Düren.

Die Um- und Neugestaltung des Dürener Marktplatzes nimmt Gestalt an. Seit einer Woche wird das neue Pflaster verlegt, das ähnlich aussieht wie das in der Kölnstraße. Es soll aber nicht so schmutzempfindlich sein. Immerhin werden ab Ende des Jahres dreimal in der Woche Marktstände auf dem Pflaster stehen.