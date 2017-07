Düren.

Thomas Hissel spricht von einem Experiment. In den kommenden zwei Wochen will der Hauptgeschäftsführer der Dürener Wirtschaftsförderung (Win.DN) mit seinem Team im „Co_Space.DN“ in der ehemaligen Filiale einer Schuhhauskette an der Wirtelstraße ausloten, ob es in Düren Bedarf für „Coworking“ gibt.