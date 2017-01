Düren.

Sein erster Weg hat Dr. Joachim Reichert am Montag ins Dürener Rathaus zu Paul Larue (CDU) geführt. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Verbandsrats des Wasserverbands Eifel-Rur (WVER), der den 53-Jährigen zum neuen WVER-Alleinvorstand berufen hat. Am 1. Juni tritt Reichert die Nachfolge von Professor Wolfgang Firk an, der 16 Jahre lang die Geschicke des WVER leitete.