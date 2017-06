Ausstellung zu Ehren von Heijo Hangen

Hubertus Schoeller (Jahrgang 1942), wurde in Düren geboren. Sein Abitur machte er am Stiftischen Gymnasium. Sein Vater hatte in Birkesdorf die große Firma „Schoeller, Hoesch & Co.“, ein Unternehmen, in dem unter anderem Drahtgewebe hergestellt wurde.

Hubertus Schoeller studierte in Berlin Betriebswirtschaftslehre und Kunstgeschichte. 30 Jahre lang gehörte Schoellers Düsseldorfer Galerie zu den ersten Adressen für Konkrete Kunst in Deutschland.

Am Sonntag, 16. Juli, wird im Leopold-Hoesch-Museum in Zusammenarbeit mit der Schoeller-Stiftung eine Ausstellung zum 90. Geburtstag von Heijo Hangen, einem bekannten Vertreter des Konstruktivismus, eröffnet.