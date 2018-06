Düren.

Wenn der Dürener Innenarchitekt Andreas Franke passend zum Tag der Architektur am Samstag an der Tivolistraße eine von ihm sanierte Stadtvilla zugänglich macht, signalisiert er gleichzeitig seinen Anspruch, den er so formuliert: „Ein Jahrhundertwendehaus zeitgemäß zu sanieren und in ein neues Zeitalter zu überführen.“ Franke kennt sich beim Thema Bauen im (historischen) Bestand bestens aus.