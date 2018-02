Düren - Neue Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung und Angehörige

Düren. Der Inklusionsbeirat geht in die Offensive. Ab 21. März bietet das Gremium Menschen mit und auch ohne Behinderung in regelmäßigen Sprechstunden Rat und Hilfe an. Die kostenlosen Sprechstunden finden an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr im Eingangsbereich des Rathauses in Raum 29 statt, unmittelbar links neben der Informationstheke und damit auch ebenerdig.

„Wir wollen Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige sein“, formuliert Beiratsvorsitzende Kirstin Fuchs die Zielsetzung. Mit den regelmäßigen Sprechstunden will der Beirat auch als Bindeglied zur Verwaltung agieren, „um Barrieren zur Kenntnis zu nehmen und weiterzuleiten“. Die Mitglieder des Inklusionsbeirates, die abwechselnd in diesen Sprechstunden zur Verfügung stehen, verweisen auch auf ihre „Wegweiser-Funktion“, also Ratschläge zu Zuständigkeiten und Adressen für konkrete individuelle Hilfe. Sozialrechtliche Beratung findet allerdings nicht statt.

Zurück geht die Einrichtung der Sprechstunden des Inklusionsbeirats auf eine Initiative von Käthe Hofrath, langjährige Vorsitzende des vormaligen Behindertenbeirats. Sie steht auch bei der ersten Sprechstunde am 21. März bereit. Weitere Berater sind Liesel Koschorrek, Brigitte Rothkopf, Inge Prümm, Kirstin Fuss, Rolf Peter Hohn, Bernd Pfennings, Rolf M. Braun und Konstantin Andreopoulos. Die stellvertretende Bür-germeister Liesel Koschorrek (SPD) geht davon aus, dass der Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen eine halbe Stelle für die Zusammenarbeit von Verwaltung und Inklusionsbeirat genehmigen wird. „Dann können Themen noch schneller aufgegriffen und aufgearbeitet werden“.

Ende des Jahres will der Beirat dann eine erste Bilanz zu Wahrnehmung und Inanspruchnahme der Sprechstunden ziehen.