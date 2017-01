Düren.

Wussten Sie eigentlich, dass der Kölner elf Gehirnlappen hat und der Dürener nur vier? Oder wer die berühmteste rheinische Gottheit mit nur einem Buchstaben ist? Wolfgang Jaegers kennt sich damit bestens aus. Der 69-Jährige war am Sonntag als „Lehrer Welsch“ bei der 13. „Närrischen Akademie“ im Haus der Stadt in Düren und hat den jecken Studenten in Semester 25 und 26 die Psyche des Kölners ein kleines Stückchen näher gebracht.