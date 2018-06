Kreis Düren.

Beim Stichwort Spurensicherung denkt der geneigte Krimi-Fan schnell an Spezialisten in weißen Ganzkörperanzügen, die am Tatort Fotos machen, Fingerabdrücke nehmen oder Beweisstücke in kleine Tüten packen. Bei der anonymen Spurensicherung ist der Anlass ein ähnlicher, das Vorgehen aber anders.