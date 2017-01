Kreis Düren.

Die Entscheidung kam überraschend. Selbst Dietmar Nietan, der als Schatzmeister der Bundespartei oft in der Berliner SPD-Parteizentrale ist, erfuhr am Dienstagnachmittag per Nachricht auf seinem Handy vom Rücktritt des SPD-Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel und der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz aus Würselen.