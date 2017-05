Nach den Sternen greifen: Landesjugendorchester NRW spielt in der Remise

Langendorf. Unter dem Motto „...Nach den Sternen greifen...“ gastiert das Landesjugendorchester NRW am Samstag, 20. Mai, ab 19 Uhr in der Remise von Burg Langendorf. Nach den Sternen greifen die Musiker, wenn sie sich um eine Teilnahme bei einem Förderensemble in NRW bewerben.

Im Landesjugendorchester NRW werden Jugendliche aufgenommen, wenn sie erste Preisträger im Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ sind oder ein Probespiel vor einer professionellen Jury bestanden haben. Die Musik des Konzertes handelt von Planeten und den Sternen: das Werk hat Gustav Holst für das Schulorchester eines Mädchengymnasiums geschrieben. Ein Schulchor, bestehend nur aus Mädchen, hat aus dem Backstage-Bereich heraus zu einem der Planeten „sphärische Klänge“ gesummt.

In der Remise übernimmt das der Mädchenchor am Kölner Dom, und sein Summen ist vom Band zu hören. Weitere Werke des Abends sind „The unanswered Question“ von Carles Ives sowie die „Star-Wars-Suiten“ von John Williams. Der Dirigent Sebastian Tewinkel moderiert das Konzert und erzählt manche interessante Geschichte rund um die Entstehungszeit der drei Werke.

Karten gibt es bei der Agentur Schiffer am Kaiserplatz 12 in Düren für 28 Euro. Informationen über Restkarten gibt es am Konzerttag unter Telefon0174/8583445.