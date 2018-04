Düren.

„Was suchst du?“ heißt das Thema der Wallfahrt zum Muttergotteshäuschen in diesem Jahr, die am kommenden Montag um 19 Uhr mit einer Prozession vom Vorplatz der Annakirche zum Muttergotteshäuschen an der Zülpicher Straße eröffnet wird. Die Eröffnungspredigt hält Weihbischof Rolf Lohmann, dem früheren Wallfahrtsdirektor aus Kevelaer.