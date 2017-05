Niederzier.

Den Refrain einsingen, wieder und wieder, an der Melodie feilen, Instrumente einspielen: Stephan Milz und Mario Herzogenrath legen sich im Tonstudio von Stefan Vogt in Ellen mächtig ins Zeug. Das neue Musikduo will es wissen. Auf der Nacht in Niederzier hat sich „Mi Hätz“ erstmals ins Rampenlicht gewagt – und das mit komplett eigenen Liedern.