Düren.

Aus dem Alltag ausbrechen und in die Welt hinaus reisen. Wer wünscht sich das nicht manchmal? Frei nach dem „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ brachten 30 Jugendliche, eine Instrumental-Gruppe, die Mädchen-Tanzgruppe „Success“ und die Breakdancer „Cricketz Crew“ aus Düren-Ost die Erzählung aus der Bibel am Sonntagnachmittag als Musical auf die Bühne in der Christuskirche.