Vordere Plätze für Fahrer des MSC Kleinhau

Beim Flutlichtrennen am Freitagabend schafften es auch Fahrer des MSC Kleinhau auf vordere Plätze. Julian Horsch wurde in der Klasse „Youngtimer“ Dritter, Tim Prümmer und Timo Lange erzielten beim Rennen der Maschinen mit Seitenwagen Platz vier. In der Klasse der Oldtimer fuhr Uwe Jordine auf Platz eins.