Gürzenich.

Einen wahren sportlichen Krimi erlebten die vielen Besucher am Sonntag auf dem Badesee in Gürzenich: Beim Saisonfinale des ADAC-Motorboot-Masters lieferten sich der französische Langstreckenspezialist Rudy Revert und Vorjahressieger Max Stilz aus Kernen in der Nähe Stuttgarts einen spannenden Zweikampf.