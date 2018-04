Hürtgenwald - Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen: Schwere Verletzungen

Hürtgenwald.

Bei einem Unfall am späten Freitagabend wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer in der Nähe von Hürtgenwald schwer verletzt. Ein Auto wollte von der Bundesstraße 399 nach links in Richtung Hürtgenwald-Straß abbiegen, als der entgegenkommende Motorradfahrer mit dem Wagen kollidierte.