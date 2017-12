Düren - Moldawisches Nationalballett mit „Giselle“ in Düren

Düren. Das Moldawische Nationalballett ist am Mittwoch, 6. Dezember mit „Giselle“ zu Gast im Haus der Stadt in Düren. Das 1841 uraufgeführte Ballett stammt von Adolphe Adam und gilt als eines der romantischsten Ballette der Welt.

Giselle und Albrecht durchleben darin gemeinsam die starken Gefühle, die nur frisch Verliebte kennen. Giselle erlebt die leidenschaftliche Sehnsucht der ersten großen Liebe. Misstrauen, Enttäuschung und Verlust sind ihr noch fremd. Umso schmerzvoller ist die Enttäuschung, denn Albrecht ist nicht der Mann, der er vorgibt zu sein. Verstört und verlassen steigt sie hinab in die geheimnisvolle Welt der Wilis und sinnt auf Rache und Vergeltung.

Damit wandelt sich auch Albrechts Welt. Er verfällt einer geisterhaften Fantasie, in der er aber schließlich die Erinnerung an seine geliebte Giselle zur Ruhe kommen lassen kann. Durch Marius Petipas Fassung von 1887 erhielt das Ballett die bis heute typischen Tänze der Solisten und des Corps de ballet. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es im iPunkt in Düren, Markt 6, Telefon 02421/252525, oder unter www.theatertickets.dueren-kultur.de.