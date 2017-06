Kleinhau. Einbrecher sind Samstagnacht in die Postfiliale an der Straße "Zum Steinbruch" eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie Briefmarken, Tabakwaren und Bargeld erbeutet.

Die Einbrecher stiegen in das Gebäude einer Versicherung ein und gelangten über das durchgehende Dach zur Postfiliale, in der auch Schreib- und Tabakwaren verkauft werden. Nach dem Durchbrechen der Decke zerstörten die Täter Wertbehältnisse mit brachialer Gewalt. Die Flucht aus der Filiale gelang nach der Demontage von Fenstergittern. Hinweise an die Polizei: Telefon 02421/ 949-6425.