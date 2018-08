Düren - Mieter in Düren beschweren sich über Dreck und fehlende Schlösser

Düren.

Michael Oellig zeigt auf die Eingangstür des Wohnturmes am Miesheimer Weg 3 in Düren. Es ist das rote Hochhaus, insgesamt stehen dort fünf Mietshäuser, in denen rund 900 Menschen wohnen. Das Viertel gilt als sozialer Brennpunkt. Oellig wohnt seit acht Jahren in dem roten Haus, seit Mitte 2016 hat die Eigangstür kein Schloss mehr, jeder kann rein – egal ob Mieter oder nicht.