Weihnachtsgrüße vom Christkind und eine Prozession mit der Heiligen Lucia

Der Meroder Weihnachtsmarkt ist von Donnerstag, 23. November, bis Samstag, 23. Dezember, geöffnet. Am Totensonntag, 26. November, bleibt das adventliche Treiben geschlossen.

Der Markt ist mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 32 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. In der Woche zahlen Erwac-hsene 7 Euro Eintritt, Kinder (von 6 bis 16 Jahren) 8,50 Euro. Am Wochenende kostet ein Weihnachtsmarktbesuch in Merode für Erwachsene 8,50 Euro. Einen Nachtschwärmer-Tarif (ab 19 Uhr) kostet on der Woche drei und am Wochende vier Euro.

Dreimal täglich grüßt das Meroder Christkind. Um 17, 18 und 19 Uhr schickt Leonie Bongers aus Linnich, die sich beim Christkind-Casting durchgesetzt hat, aus luftiger Höhe herzliche Weihnachtsgrüße.

Am Wochenende, 16. und 17. Dezember, wird das Fest der Heiligen Lucia (dargestellt von Chloé Hauser aus Hoven) gefeiert. Angelehnt an eine skandinavische Tradition wird Lucia eine Prozession über den Markt führen.

Am Samstag, 25. November, steht der Weihnachtmarkt im Zeichen der Schützen. Höhepunkt ist das internationale Dreikönigsschießen im Schlosspark.