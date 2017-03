Mercedes gestohlen: Polizei sucht nach Hinweisen

Merzenich. In Merzenich sind an der Rather Straße zwei Mercedes Benz gestohlen worden. Die bislang unbekannten Diebe schlugen in der Zeit zwischen Mittwoch, 21.45 Uhr, und Donnerstag, 6.05 Uhr, zu.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Ein Wagen des Typs CLA in Weiß hat das Kennzeichen DN-CJ 62, eine graue B-Klasse hat das Kennzeichen DN-F 275; ein Auto stand in der Einfahrt eines freistehenden Einfamilienhauses, der andere in der Garage.

Zugang zu dem Haus, in dem die Täter es scheinbar ausschließlich auf die Autoschlüssel abgesehen hatten, verschafften sich die Diebe über die Haustür, die sie aufhebelten. Bislang weiß die Polizei nicht, in welche Richtung die Täter geflohen sind. Hinweise an: Telefon 02421/9496425.